Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü sahasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde yardımcı antrenör Özhan Pulat yönetiminde çalıştı.
Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren antrenmanda futbolcular taktik çalışma yaptı.
Açıklamada, takımın yarın akşam saatlerinde yapacağı idmanla Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayacağı kaydedildi.
Kaynak: AA
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