Hatayspor, Denizlispor'u konuk edecek

Denizlispor maçı öncesi Hatayspor'da kart cezalısı bulunmazken, Selim Ilgaz ve Soner Örnek sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ligden düşmesi kesinleşen Denizlispor ise 28 puanla son sırada yer alıyor.

Bordo-beyazlılar, ligde oynadığı 37 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı, topladığı 57 puanla haftaya 7. sırada girdi.

Atakaş Hatayspor , Süper Lig'in 40. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.

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