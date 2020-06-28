Hatayspor - Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçının ardından - Son Dakika

Hatayspor - Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçının ardından

- Hatayspor - Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçının ardından Altıparmak: - "Mutlak galibiyet almamız gereken bir haftaydı" Şimşek: - "Kimin şampiyon olacağı bizi ilgilendirmez" TFF 1. Lig'in 30. haftasında Hatayspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 2-0 mağlup etti.

- Hatayspor - Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçının ardından

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Altıparmak: - "Mutlak galibiyet almamız gereken bir haftaydı"

Şimşek: - "Kimin şampiyon olacağı bizi ilgilendirmez"

HATAY - TFF 1. Lig'in 30. haftasında Hatayspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak galibiyeti hak eden bir oyun oynadıklarını ve hak ettikleri galibiyet aldıklarını belirterek: "Rakiplerimizin hepsinin kazandığı hafta da mutlak galibiyet almamız gereken bir haftaydı. Maçın başından sonuna kadar isteyen arzu eden ve galibiyeti hak eden bir oyun oynadık ve hak ettiğimiz galibiyeti aldık. Oynayan oynamayan yüreği ile burada olan herkese teşekkür ediyoruz. Oyuncularıma koydukları karakterden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Bu galibiyet taraftarımıza, basınımıza, Hatay'ı seven herkese armağan olsun. 5'di 4'e indirdik ve rakiplerimizle olan puan farkını koruduk. Bundan sonra Çarşamba günü oynayacağımız Boluspor maçının hazırlıklarına başlayacağız. Bu maç iç sahadaki galibiyet serimizin devamı anlamında önemliydi. Rakibimizi de tebrik ediyorum. Oyunu çirkinleştirmeden ve kimsenin söylemine bir şey bırakmadan mücadele etti. Ama biz daha fazla isteyen hak eden takımdık" dedi.

Ekol Hastanesi Balıkesirspor cephesi

Ekol Hastanesi Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek ise tebrik edilmemesi gereken tek kişi hakem olduğunu belirterek: "İki takım oyuncularını da kutluyorum. Bu sıcak hava da oyuncular müthiş mücadele ettiler. Hatayspor'un yönetimini, teknik ekibini, oyuncularını kutluyorum. Maçın geneline bakarsak iki takımda iyi mücadele etti. Oyun olarak iki takımda denk oynuyordu ama galip gelen Hatay oldu. Hakem hakkında kolay kolay konuşmam. Art niyetli diyeyim, art niyetsiz mi diyeyim? Antalya - Samsun final maçında 5 sene önce beni attı sahadan. Yine Antalya - Kasımpaşa maçında sahadan atıp 7 maç ceza verdirdi. Tesadüf mü diyorum. Bu maçta penaltı ile alakası yok. Bu penaltı ise ligde maçlar oynanmaz. Bu kadar basit penaltı çalınmaz. Onun için tebrik edilmemesi gereken tek kişi hakem olduğunu düşünüyorum. Futbolcu kardeşlerimi mücadele ve isteklerinden dolayı kutluyorum. Artık biz önümüzü bakacağız, kimin şampiyon olacağı da bizi ilgilendirmez" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 22:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hatayspor - Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçının ardından - Son Dakika Spor
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