Hatayspor, Elazığspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
28 dakika önce
Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor, Milli maç arasında idmanlarını ara vermeden sürdürüyor.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor
, Milli maç arasında idmanlarını ara vermeden sürdürüyor. Bordo-beyazlılar günde iki antrenman gerçekleştirerek Elazığspor
maçına hazırlanıyor.
Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra dar alanda çalışma ve çift kale maç yaptı.
Antrenmanın ardından Hatayspor yönetimi ve futbolcular, Karlısu
Tesislerinde, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve aynı zamanda Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş
'ın doğum gününü kutladı. - HATAY
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:43 Kaynak: İHA
A Millilerin Moldova Maçının Biletleri Karaborsaya Düştü
Fenerbahçe'de Nabil Dirar'a Kaptanlık Verilecek
Mustafa Cengiz, Kararı Alkışlayan Abdurrahim Albayrak'ı Engelledi
Şenol Güneş'in Okay Yokuşlu Raporu Ortaya Çıktı