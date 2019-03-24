Son Dakika Haberleri: Hatayspor, Elazığspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Hatayspor, Elazığspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

28 dakika önce

Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor, Milli maç arasında idmanlarını ara vermeden sürdürüyor.

Hatayspor, Elazığspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor, System.String[]
Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor, Milli maç arasında idmanlarını ara vermeden sürdürüyor. Bordo-beyazlılar günde iki antrenman gerçekleştirerek Elazığspor maçına hazırlanıyor.

Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra dar alanda çalışma ve çift kale maç yaptı.

Antrenmanın ardından Hatayspor yönetimi ve futbolcular, Karlısu Tesislerinde, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve aynı zamanda Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ın doğum gününü kutladı. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:43 Kaynak: İHA

Elazığspor, Hatayspor, Spor
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