Hatayspor, Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 26. haftasında konuk olacağı Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Yaklaşık bir saat süren antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, pas ve dar alan çalışması yaptı.

Öte yandan Alanyaspor maçında ilk 11'de oynayanlar yenileme idmanı gerçekleştirdi.