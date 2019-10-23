- Hatayspor, Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Bayram Toysal: "Dengeli bir oyunla Erzurum maçını kayıpsız geçeceğiz"

Teknik Direktörü Bayram Toysal:

"Bu takımı hedeflediği noktalara getireceğiz"

HATAY - TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un Teknik Direktörü Bayram Toysal, dengeli ve kontrollü bir oyunla, Erzurum'dan kayıpsız bir şekilde dönmek isteklerini ve ilk yarıyı kayıpsız geçmek istediklerini söyleyerek, "Hep birlikte el birliği ile bu takımı inşallah hedeflediği noktaya getireceğiz" dedi.

Hatayspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıklarına Osman Çalğın Tesisleri'nde devam ediyor. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirildi. Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, Erzurumspor'un zafiyetlerini bildiklerini ve puan ve puanlarla dönmek istediklerini söyledi. 2-1 kazanılan Adana Demirspor maçını değerlendiren Toysal, istatistiki verilerde yakaladıkları pas yüzdesinin Süper Lig takımlarının yakaladıkları veri olduğunu belirterek, "Adana Demirspor maçı milli maç arası olması nedeniyle bizim de daha iyi çalışabilmemiz adına doğru bir zamana denk geldi. Maçı zorda olsa kazanmasını bildik. Tabi bu maçların zor olacağını biliyorduk. Daha önce bu konuyla alakalı konuştuk. Bakıldığı zaman istatistiki verilerde en önemli ayrıntı özellikle üçüncü bölge de topun yüzde 74 pas yüzdesi ile oynadığımız bir bölge olduğunu düşünecek olursak, bu Süper Lig takımlarının yakaladığı bir veri. Biz bu maçta onu yakaladık ve galip gelmesini bildik" dedi.

"Erzurumspor'un da dezavantajları var"

Erzurumspor'un henüz lige ayak uyduramadıklarını belirten Toysal, "Erzurumspor, önemli bir takım, rakımı yüksek buraya göre. Tabi onlarında dezavantajları var şu ana kadar. Geçen sene ligden düşmüş olmaları, bu lige şu ana kadar ayak uyduramadıklarını gösteriyor. Daha dengeli daha kontrollü bir oyunla, o maçtan da kayıpsız bir şekilde geldiğimiz de ben inanıyorum ki ilk yarıyı biz kayıpsız geçeriz. İkinci yarı her ligin çok zor geçtiğini düşünecek olursak, biz oraya kadar ki süreci iyi geçirmeye çalışacağız. Erzurumspor'un zaafiyetlerini biliyoruz, onunla alakalı çalışmalarımızı yapacağız. Ümit ediyorum, Adana Demirspor gibi o maçtan da puan ya da puanlar alıp Hatay'a gelmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Taraftarımızdan sabır ve destek bekliyoruz"

Adana Demirspor maçında taraftarların tepkisiyle ilgili de açıklamalar da bulunan Toysal, "Biz kendi işimizi yapıyoruz. Ama şunu rica ediyorum, özellikle camiadan taraftarlarımızdan. Hedefe giden takımda illa ki sıkıntılar oluşabilir. Bu bizden kaynaklı değil, rakibin ekstra önlemi, saha içi ve dışı olaylar gibi. Biraz sabır bekliyoruz, destek istiyoruz. Bizi hoca veya şahıs olarak kimse sevmek zorunda değil, ama bir saygınlık bekliyoruz. Sonuçta yaptığımız iş ortada, seversin veya sevmezsin ama buradaki yapılan işe ve kurumsal yapıya herkesin saygı duymak zorunda olduğu bir gerçek. Ben hiçbir zaman bu camiaya gönül vermiş bir insana farklı gözle bakmadım. Bize de o gözle bakmasınlar, biz buraya hizmet etmeye, çalışmaya geldik. Biz mecburiyettir bu, başarılı olmaya geldik, zaman kazanmaya değil. Hep birlikte el birliği ile bu takımı inşallah hedeflediği noktaya getireceğiz" açıklamalarında bulundu.

Hatayspor futbolcularından Caner Hüseyin Bağ ise "Adana Demirspor maçına çok iyi hazırlandık, bizim için kritik bir maçtı şampiyonluk için. Ligin en kritik maçıydı bizim için. 1-0 yenik duruma düştük ilk dakikalardan ama bunun üstesinden geldik arkadaşlarımızla, hocamızla, herkesle beraber. Erzurum deplasmanına gideceğiz ve çok zor bir deplasman. Rakımı yüksek olduğu için oraya giden takımların zorlandığını biliyoruz. Ama oranın da üstesinden geleceğimize eminim. Arkadaşlarıma, hocalarıma birbirimize güveniyoruz. Oradan puanlarla dönersek birinciliğimizi koruyacağız ve şampiyonluk için emin adımlarla yürüyeceğiz" dedi.