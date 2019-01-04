Hatayspor, Eski Fenerbahçeli Bienvenu ile Prensipte Anlaştı
1 saat önce
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe ve Eskişehirspor formalarını giyen Kamerunlu golcü Henri Bienvenu ile prensipte anlaştığını duyurdu.
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor
, Türkiye
'de daha önce Fenerbahçe
ve Eskişehirspor
formalarını giyen Kamerunlu golcü Henri Bienvenu
ile prensipte anlaştığını duyurdu.
Hatayspor'un Türkiye'ye davet ettiği Bienvenu, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya
'da sürdüren bordo-beyazlı ekibin kampına katıldı. Takımın kamp yaptığı otele gelen Bienvenu'nun, sağlık kontrollerinin ardından antrenmanlara dahil olacağı, teknik heyetin yeterli görmesi halinde, sağlık kontrollerinde de problem olmaması durumunda transferin gerçekleşebileceği bildirildi
- Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:27 Kaynak: DHA
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