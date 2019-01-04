Son Dakika Haberleri: Hatayspor, Eski Fenerbahçeli Bienvenu ile Prensipte Anlaştı

Hatayspor, Eski Fenerbahçeli Bienvenu ile Prensipte Anlaştı

1 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe ve Eskişehirspor formalarını giyen Kamerunlu golcü Henri Bienvenu ile prensipte anlaştığını duyurdu.

Hatayspor, Eski Fenerbahçeli Bienvenu ile Prensipte Anlaştı, System.String[]


Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe ve Eskişehirspor formalarını giyen Kamerunlu golcü Henri Bienvenu ile prensipte anlaştığını duyurdu.

Hatayspor'un Türkiye'ye davet ettiği Bienvenu, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren bordo-beyazlı ekibin kampına katıldı. Takımın kamp yaptığı otele gelen Bienvenu'nun, sağlık kontrollerinin ardından antrenmanlara dahil olacağı, teknik heyetin yeterli görmesi halinde, sağlık kontrollerinde de problem olmaması durumunda transferin gerçekleşebileceği bildirildi

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:27 Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Türkiye, Hatayspor, Spor
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