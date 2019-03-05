Hatayspor, Eskişehirspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Hatayspor, Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında karşılaşacağı Eskişehirspor maçı hazırlıklarına başladı.

Hatayspor, Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında karşılaşacağı Eskişehirspor maçı hazırlıklarına başladı.



Hatayspor, 10 Mart Pazar günü evinde oynayacağı Eskişehirspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla start verdi. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve taktik çalışmayla başladı. Futbolcular daha sonra dar alanda çalışma ve 5'e 2 çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. - HATAY

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