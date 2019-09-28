Son Dakika Haberleri: Hatayspor, Eskişehirspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Hatayspor, Eskişehirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

1 saat önce

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 6. haftasında karşılaşacağı Eskişehirspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Hatayspor, Eskişehirspor maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 6. haftasında karşılaşacağı Eskişehirspor maçı hazırlıklarını tamamladı.


Hatayspor, yarın Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynayacağı Eskişehirspor mücadelesinin son antrenmanını yaparak maç saatini beklemeye başladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra pas, 5 e 2 ve dar alan çalışması yaptı.


Bu sezon kendi saha ve seyircisi önünde ilk maçına çıkacak olan bordo-beyazlılarda futbolcular tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye koyuldu. - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Hatayspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:47 Kaynak: İHA
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