Son Dakika Haberleri: Hatayspor, Eskişehirspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Hatayspor, Eskişehirspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

1 saat önce

Hatayspor, Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında evinde yarın oynayacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Hatayspor, Eskişehirspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı, System.String[]
Hatayspor, Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında evinde yarın oynayacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Osman Çalgın Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık iki saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve dar alan oyunu çalışmasıyla sona erdi.

Hatay temsilcisi, yaptığı son antrenman sonrasında tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Hatayspor - Eskişehirspor karşılaşması Antakya Atatürk Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:04 Kaynak: İHA

Spor
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