Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, maç için İstanbul'da olan bordo-beyazlı takım, Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1 saat süren antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.