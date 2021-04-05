Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı
05.04.2021 15:29
Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, maç için İstanbul'da olan bordo-beyazlı takım, Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.
Yaklaşık 1 saat süren antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.
Son Dakika Reuters'tan dikkat çeken analiz: Enflasyon Merkez Bankası Başkanı'nın üzerinde baskı oluşturdu Efsane golcüden çok konuşulacak Emre Belözoğlu yorumu: Yeni bir Sergen Yalçın doğuyor Teşkilat dizisinde rol olan Yavuz Bingöl, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi İstanbul'da gerginlik! Yolu kapatan mahalle halkına polis ekipleri müdahale etti Tıp öğrencisinden, annesiyle görüştüğü için nafakasını kesen iş insanı babasına dava: Doktor olabilmek için mecbur kaldım Bildiri soruşturmasında yeni detaylar! Gözaltına alınan 10 amiral, metni hazırlayıp diğer kişilere ulaştırmış Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu