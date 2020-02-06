Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

TFF 1. Lig lideri Hatayspor, yarın deplasmanda karşılacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.

Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

TFF 1. Lig lideri Hatayspor, yarın deplasmanda karşılacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Toysal yönetiminde antrenman yaptı.

Pas, dar alan ve taktik çalışma yapan Akdeniz ekibi, bu maçın hazırlıklarını sonlandırdı.

Teknik direktör Bayram Toysal, antrenmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, her maçta olduğu gibi Fatih Karagümrük müsabakasında da sahaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını söyledi.

Ligde bulundukları konumu korumak istediklerini aktaran Toysal, "Amacımız puan farkını açmak, eğer açamıyorsak bu farkı korumak bizim için en doğru olanıdır." diye konuştu.

Toysal, sakatlığı süren Yusuf Abdioğlu'nun kadroda yer alamayacağını, ayrıca Sadir Karaduman ve Mirkan Aydın'ın da hastalıkları nedeniyle durumlarının netlik kazanmadığını dile getirdi.

Hatayspor kafilesi, bugün hava yoluyla maçın oynanacağı İstanbul'a gidecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:22 Kaynak: AA
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