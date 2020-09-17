Hatayspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Hatayspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

- Hatayspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor Hatayspor basın sözcüsü Rahmi Vardı: "Kaliteli ve seyir zevki yüksek futbolla Fenerbahçe maçından iyi sonuç elde etmek istiyoruz" Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, maç öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

- Hatayspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Hatayspor basın sözcüsü Rahmi Vardı: "Kaliteli ve seyir zevki yüksek futbolla Fenerbahçe maçından iyi sonuç elde etmek istiyoruz"

HATAY - Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, maç öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-beyazlılar son olarak Antakya Atatürk Stadyumu'nda yapılacak çift kale idmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, ligin ikinci haftasında Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Pazar günü İstanbul'da oynanacak maç öncesi hazırlıklarını sürdüren bordo-beyazlılar, çift kale idmanla hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Ruben Ribeiro, Başakşehir maçındaki futbolla Fenerbahçe karşısında da iyi sonuçlar elde edeceklerine inandıklarını söyledi. Ruben Ribeiro, "Öncelikle Başakşhir maçı çok zorlu bir maçtı, Süper Ligin şampiyonuna karşı bir maç oynadık. Ama hocamızın bize gösterdiklerini analizlerde olsun, sahada olsun hepsini yansıtmaya çalıştık. Bu maçın sonucunda da çok önemli bir 3 puan aldık. Tabii bu maç geride kaldı, takımın daha iyi yerlere geleceğine bütün yürekten inanıyorum. Tabi Fenerbahçe bu ligin en köklü kulüplerinden onlara çok büyük saygımız var ama bizde aynı mentalite ile devam ettirdiğimiz sürece Başakşehir maçındaki gibi oynadığımız sürece Fenerbahçe maçından da en iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum" dedi.

Hatayspor'un yeni transferlerinden Pablo Santos ise Fenerbahçe maçına çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Santon, "Süper lige yeni çıkan bir takımız, çok çalıştık, haftayı çok çalışarak geçirdik. İyi bir oyun oynadık ve Başakşehir maçını kazandık. Bu hafta boyunca da ağır bir çalışmamız oluyor Fenerbahçe maçı üzerine. İyi çalışacağız, iyi hazırlanacağız. Orada iyi sonuç çıkararak, sezona iyi maçlarla, iyi sonuçlarla devam edeceğiz" diye konuştu.

Hatayspor basın sözcüsü Rahmi Vardı ise Fenerbahçe maçında güzel ve kaliteli futbolla seyir zevki yüksek bir mücadele oynamak istediklerini belirtti. Takımın elinden gelenin fazlasını yapacağına inandıklarını ifade eden Vardı, "Atakaş Hatayspor, Başakşehir maçının ardından Fenerbahçe maçı içinde tüm hazırlıklarını tamamlamak üzere. Teknik heyetimiz gerekli çalışmaları yaparak futbolcularımızı Fenerbahçe maçına hazırladılar. Fenerbahçe maçında da seyri güzel ve kaliteli futbol çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Süper Ligin şampiyonuyla 1. ligin şampiyonu maç yaptı, şampiyonların şampiyonu Hatayspor oldu. Başakşehir maçını unuttuk, o maçın rehavetiyle hareket etmeyeceğiz. O maç dünde kaldı, şimdi futbolcularımız ve teknik heyetimiz Fenerbahçe maçına odaklandı" dedi.

Ligin 3. haftasında Kasımpaşa maçı ile Hatayspor'un evinde ilk maçını oynayabileceğini vurgulayan Rahöi Vardı, "Kasımpaşa maçı Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Federasyonun bize belirttiği elektriklerin şehir şebekesine bağlanmamasıydı. Elektrik şehir şebekesine bağlandı, jeneratörlerimiz hazır, fiziki şartların tamamı yerine getirildi. İnanıyoruz ki maçımız burada oynanacak, oynanmaması için hiçbir sebep yok" şeklinde konuştu.

Isınma hareketleriyle başlayan idman daha sonra basına kapalı olarak çift kale antrenmanla sürdü.

Hatayspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Hatayspor, Maç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 20:36 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hatayspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika Spor

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