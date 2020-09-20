Hatayspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken, futbolcular daha sonra 5'e 2, pas çalışması ve hava topu çalışması idman tamamlandı. - HATAY
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 13:31 - Kaynak: İHA
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