Hatayspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken, futbolcular daha sonra 5'e 2, pas çalışması ve hava topu çalışması idman tamamlandı. - HATAY

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