Hatayspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı
1 saat önce
Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında evinde karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı.
Hatayspor
, Ziraat Türkiye Kupası
Çeyrek Final rövanş maçında evinde karşılaşacağı Galatasaray
maçı hazırlıklarına başladı.
Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası
Çeyrek Final rövanş maçında 27 Şubat Çarşamba
günü evinde oynayacağı Galatasaray mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve taktik çalışmayla başladı.
Futbolcular daha sonra dar alanda çalışma, 5'e 2 ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:04 Kaynak: İHA
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