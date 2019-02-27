Hatayspor-Galatasaray Maçı Öncesi Dostluk Yemeği
12 dakika önce
Hatayspor ile Galatasaray arasında oynanacak Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı öncesi iki takımın yöneticileri dostluk yemeğinde bir araya geldi.
Hatayspor
ile Galatasaray
arasında oynanacak Türkiye Kupası
çeyrek final rövanş maçı öncesi iki takımın yöneticileri dostluk yemeğinde bir araya geldi.
Yemek organizasyonuna Hatay Valisi Rahmi Doğan
, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak
, Hatayspor Başkanı Mehmet Maden
ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim
ile her iki takımın yöneticileri ve teknik ekip katıldı.
Hatayspor Başkanı Maden, Galatasaray yöneticilerine Hatay yazılı mozaik hediye etti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:10 Kaynak: AA
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