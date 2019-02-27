Son Dakika Haberleri: Hatayspor-Galatasaray Maçı Öncesi Dostluk Yemeği

Hatayspor-Galatasaray Maçı Öncesi Dostluk Yemeği

12 dakika önce

Hatayspor ile Galatasaray arasında oynanacak Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı öncesi iki takımın yöneticileri dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Hatayspor-Galatasaray Maçı Öncesi Dostluk Yemeği, System.String[]
Hatayspor ile Galatasaray arasında oynanacak Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı öncesi iki takımın yöneticileri dostluk yemeğinde bir araya geldi.


Yemek organizasyonuna Hatay Valisi Rahmi Doğan, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Hatayspor Başkanı Mehmet Maden ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile her iki takımın yöneticileri ve teknik ekip katıldı.


Hatayspor Başkanı Maden, Galatasaray yöneticilerine Hatay yazılı mozaik hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:10 Kaynak: AA

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