Hatayspor - Galatasaray Maçının Ardından
1 saat önce
- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in konuşması Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un konuşması Hatayspor - Galatasaray maçının ardından iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.
- Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
'in konuşması Hatayspor
Teknik Direktörü İlhan Palut'un konuşması Hatayspor - Galatasaray maçının ardından iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:40 Kaynak: AA
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