Son Dakika Haberleri: Hatayspor - Galatasaray Maçının Ardından

Hatayspor - Galatasaray Maçının Ardından

1 saat önce

- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in konuşması Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un konuşması Hatayspor - Galatasaray maçının ardından iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in konuşması
Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un konuşması Hatayspor - Galatasaray maçının ardından iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:40 Kaynak: AA

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