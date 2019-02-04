Hatayspor, Galatasaray Maçının Hazırlıklarını Başladı
2 saat önce
Hatayspor, Galatasaray ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçının hazırlıklarını başladı.
Hatayspor
, Galatasaray
ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası
çeyrek final ilk maçının hazırlıklarını başladı.
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası
çeyrek final ilk maçında karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde, Osman Çalğın Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pazar günü ligde oynanan Denizlispor
maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular rejenerasyon antrenmanı yaparken, diğer futbolcular idmanı, 5'e 2 ve dar alan çalışmalarıyla tamamladı.
Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:15 Kaynak: İHA
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