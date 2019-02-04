Son Dakika Haberleri: Hatayspor, Galatasaray Maçının Hazırlıklarını Başladı

Hatayspor, Galatasaray Maçının Hazırlıklarını Başladı

2 saat önce

Hatayspor, Galatasaray ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçının hazırlıklarını başladı.

Hatayspor, Galatasaray Maçının Hazırlıklarını Başladı, System.String[]
Hatayspor, Galatasaray ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçının hazırlıklarını başladı.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde, Osman Çalğın Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pazar günü ligde oynanan Denizlispor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular rejenerasyon antrenmanı yaparken, diğer futbolcular idmanı, 5'e 2 ve dar alan çalışmalarıyla tamamladı.

Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:15 Kaynak: İHA

Spor
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