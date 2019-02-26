Hatayspor, Galatasaray Maçının Hazırlıklarını Tamamladı
1 saat önce
Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Rövanş maçında kendi evinde karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı.
Hatayspor
, Ziraat Türkiye Kupası
Çeyrek Final Rövanş maçında kendi evinde karşılaşacağı Galatasaray
maçı hazırlıklarını tamamladı.
Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası
Çeyrek Final rövanş maçında yarın Antakya Atatürk
Stadı'nda oynayacağı Galatasaray mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve taktik çalışmayla başladı.
Futbolcular daha sonra dar alanda çalışma, 5'e 2 ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Çalışmalarını tamamlayan Hatayspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı - HATAY
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:41 Kaynak: İHA
Galatasaray'dan Stat Açıklaması: Rakibe Saygı, Kendine Saygı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Valbuena'yla Sözleşme Yenilenmesini İstedi
Cihat Arslan, Bosna Hersek Liginde
Beşiktaş Yönetiminin Şampiyonluk Umutları Bitti