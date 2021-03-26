Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü evinde Galatasaray'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular, top kapma, hava topu ve dar alan çalışması yaptı.
Milli takım kamplarında bulunan futbolcular idmanda yer almadı.
Kaynak: AA
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