Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Kentteki çalışmalarını tamamlayan Hatay ekibi, hava yoluyla İstanbul 'a hareket edecek.

Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, taktik, dar alan ve duran top çalışması gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Atakaş Hatayspor Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın kentteki hazırlıklarını tamamladı.

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