Hatayspor galibiyet hasretine son vermek istiyor

Borda Beyazlı ekip, Antalyaspor maçını çıkış karşılaşması olarak görüyor

HATAY - Hatayspor, Antalyaspor maçıyla galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Avrupa potasına girebilmenin hesaplarını yapan ancak son 3 lig maçını da kazanamayan Hatayspor, galibiyet hasretini sona erdirmek için Antalyaspor maçını çıkış karşılaşması olarak görüyor.

Son dönemlerde yaşanan puan kayıpları taraftarlar ve teknik ekip tarafından can sıkarken, Teknik Direktör Ömer Erdoğan, bu durumu bir an evvel düzeltmek istiyor.

Antalyaspor maçına takımını hazırlayan Erdoğan, oyuncularına bu maçın önemini anlatıyor.

Aynı zamanda Hatayspor kariyerine bir galibiyet daha eklemek isteyen Ömer Erdoğan, Antalyaspor maçından 3 puanla ayrıldığı takdirde Hatayspor yönetimindeki 36'ıncı maçında 16'ıncı galibiyetini almış olacak. Teknik adam bu zamana kadar yönettiği 35 karşılaşmada 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Hatayspor, rakibini deplasmanda 6-0 mağlup etmişti.