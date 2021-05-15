Hatayspor-Gaziantep maçının ardından

Süper Lig'in 42. ve son haftasında sahasında Gaziantep'e 1-0 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, "Tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkmış bir takımın 6. sıra bitirmesi, son haftaya kadar 'Avrupa'ya gidebilir mi?' hesaplarını yapması bile gerçekten bizim ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesidir." dedi.

Erdoğan, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, sezon değerlendirmesi yaptı.

Çok yorucu bir sezon geçirdiklerini söyleyen Erdoğan, gösterdikleri performans için futbolcularını tebrik etti.

Erdoğan, gelecek sezon da keyif veren bir takım oluşturmak istediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkmış bir takımın 6. sıra bitirmesi, son haftaya kadar 'Avrupa'ya gidebilir mi?' hesaplarını yapması bile gerçekten bizim ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesidir. Gönül isterdi ki bu başarıyı taraftarla kutlamak ama pandemi nedeniyle seyirciyiz oynamak mecburiyetindeydik. Umarım Türk futboluna önümüzdeki sezon seyircili maçlarla devam ederiz. İlk senemizde Türk futboluna ve Hatayspor'a değer kattığımızı düşünüyorum."

Erdoğan, teknik ekibine, kulüp personelline ve kulübün onursal başkanı Lütfü Savaş'a teşekkür etti.

Sa Pinto: "Bu maçı kazanmayı hak etmiştik"

Gaziantep Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto da takımlarının çok iyi organize ve stratejiyle iyi bir maç çıkardığını ifade etti.

Oyuncularının yürekleriyle oynadığını dile getiren Pinto, kazanmayı çok istediklerini belirtti.

İyi bir takıma karşı akıllı oynadıklarını vurgulayan Pinto, "Bu maçı kazanmayı hak etmiştik. Bugünkü bu galibiyeti oyuncularıma armağan ediyorum çünkü kahraman gibi oynadılar." şeklinde konuştu.