Son Dakika Haberleri: Hatayspor, Gazişehir Gaziantep Hazırlıklarını Sürdürüyor

Hatayspor, Gazişehir Gaziantep Hazırlıklarını Sürdürüyor

1 saat önce

Hatayspor, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında karşılaşacağı Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Hatayspor, Gazişehir Gaziantep Hazırlıklarını Sürdürüyor, System.String[]
Hatayspor, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında karşılaşacağı Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Hatayspor, 11 Şubat Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Gazişehir Gaziantep mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve taktik çalışmayla başladı. Futbolcular daha sonra dar alanda çalışma, 5'e 2 ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:26 Kaynak: İHA

Hatayspor, Gaziantep, Spor
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