Hatayspor, Gazişehir Gaziantep Hazırlıklarını Sürdürüyor
1 saat önce
Hatayspor, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında karşılaşacağı Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Hatayspor
, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında karşılaşacağı Gazişehir Gaziantep
maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Hatayspor, 11 Şubat Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Gazişehir Gaziantep mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve taktik çalışmayla başladı. Futbolcular daha sonra dar alanda çalışma, 5'e 2 ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:26 Kaynak: İHA
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