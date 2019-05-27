Hatayspor-Gazişehir Gaziantep maçını Cüneyt Çakır yönetecek
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belli olacağı, Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep arasında oynanacak Spor Toto 1. Lig play-off finalinde hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:33 Kaynak: AA
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