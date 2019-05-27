Son Dakika Haberleri: Hatayspor-Gazişehir Gaziantep maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Hatayspor-Gazişehir Gaziantep maçını Cüneyt Çakır yönetecek

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belli olacağı, Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep arasında oynanacak Spor Toto 1. Lig play-off finalinde hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Hatayspor-Gazişehir Gaziantep maçını Cüneyt Çakır yönetecek, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belli olacağı, Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep arasında oynanacak Spor Toto 1. Lig play-off finalinde hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 30 Mayıs Perşembe günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Hatayspor-Gazişehir Gaziantep maçını Cüneyt Çakır yönetecek.
Maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:33 Kaynak: AA
Spor
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