Hatayspor – Gazişehir Gaziantep Play Off final maçı

Samandağ Belediyesi tarafından Abdullah Cömert Alanı'nda kurulan dev ekrana yoğun ilgi gösteren vatandaşlar saat 21:45' te çalan ilk düdükle birlikte alanı tıklım tıklım doldurdu.

Her iki takım için de ilklerin yaşanacağı gecede nefes kesen bir mücadele yaşandı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı maçı Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, Samandağ İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emrah Nergiz, Samandağ Belediye Başkan Vekili Ali Ercan Özen, Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Duran ve CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Yüksel Berber, Abdullah Cömert Alanı'nda kurulan dev ekrandan vatandaşlarla birlikte izlediler.

120 dakikanın sonunda 1-1 biten mücadele penaltılara gitti. Hatayspor'dan Gökhan Karadeniz penaltı vuruşunu kaçırdı. Gazişehir Gaziantep, Hatayspor'u penaltılarla 6-4 yenip şampiyonluğa uzandı. Gazişehir Gaziantep, Denizlispor ve G.Birliği'nden sonra Süper Lig'e adını yazdıran 3. takım oldu.