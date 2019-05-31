Son Dakika Haberleri: Hatayspor – Gazişehir Gaziantep Play Off final maçı
Son Dakika Güncel Haber

Hatayspor – Gazişehir Gaziantep Play Off final maçı

1 saat önce

Samandağ Belediyesi tarafından, Hatayspor – Gazişehir Gaziantep Play Off final maçı için Abdullah Cömert Parkı'nda dev ekran kuruldu.

Hatayspor – Gazişehir Gaziantep Play Off final maçı, System.String[]

Samandağ Belediyesi tarafından Abdullah Cömert Alanı'nda kurulan dev ekrana yoğun ilgi gösteren vatandaşlar saat 21:45' te çalan ilk düdükle birlikte alanı tıklım tıklım doldurdu.

Her iki takım için de ilklerin yaşanacağı gecede nefes kesen bir mücadele yaşandı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı maçı Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, Samandağ İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emrah Nergiz, Samandağ Belediye Başkan Vekili Ali Ercan Özen, Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Duran ve CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Yüksel Berber, Abdullah Cömert Alanı'nda kurulan dev ekrandan vatandaşlarla birlikte izlediler.

120 dakikanın sonunda 1-1 biten mücadele penaltılara gitti. Hatayspor'dan Gökhan Karadeniz penaltı vuruşunu kaçırdı. Gazişehir Gaziantep, Hatayspor'u penaltılarla 6-4 yenip şampiyonluğa uzandı. Gazişehir Gaziantep, Denizlispor ve G.Birliği'nden sonra Süper Lig'e adını yazdıran 3. takım oldu.

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:29 Kaynak: Bültenler
Abdullah Cömert, Samandağ, Hatayspor, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hatayspor-Gazişehir Gaziantep maçında iki taraftar gözaltına alındı Gazişehir Gaziantep, Spor Toto Süper Ligde! Kuzey Kore Lideri, Trump'la görüşmesinin ardından 5 yetkiliyi idam ettirdi Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 11:51:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatayspor – Gazişehir Gaziantep Play Off final maçı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]