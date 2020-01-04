Hatayspor genç takımını taşıyan otobüs devrildi: 23 yaralı (2) - Son Dakika

VALİ AYHAN'DAN SPORCULARA ZİYARET

Sivas Valisi Salih Ayhan, kazadan sonra Sivas Numune Hastanesi'nde tedavi gören Hatayspor'un 4 genç oyuncusuna geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Sporcuların sağlık durumları hakkında bilgi alan Vali Ayhan, sporcu ve teknik heyete moral verdi. Kazanın duyulmasının ardından her türlü desteğin verildiğini belirten Vali Ayhan, kentte misafir edilen sporcular için araç ayarlandığını ve Hatay iline uğurlayacaklarını söyledi.

'GEREKEN HER ŞEY YAPILDI'