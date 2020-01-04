Hatayspor genç takımını taşıyan otobüs devrildi: 23 yaralı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatayspor genç takımını taşıyan otobüs devrildi: 23 yaralı (2) - Son Dakika

Hatayspor genç takımını taşıyan otobüs devrildi: 23 yaralı (2)

6 saat önce

VALİ AYHAN'DAN SPORCULARA ZİYARETSivas Valisi Salih Ayhan, kazadan sonra Sivas Numune Hastanesi'nde tedavi gören Hatayspor'un 4 genç oyuncusuna geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Hatayspor genç takımını taşıyan otobüs devrildi: 23 yaralı (2), System.String[]

VALİ AYHAN'DAN SPORCULARA ZİYARET

Sivas Valisi Salih Ayhan, kazadan sonra Sivas Numune Hastanesi'nde tedavi gören Hatayspor'un 4 genç oyuncusuna geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Sporcuların sağlık durumları hakkında bilgi alan Vali Ayhan, sporcu ve teknik heyete moral verdi. Kazanın duyulmasının ardından her türlü desteğin verildiğini belirten Vali Ayhan, kentte misafir edilen sporcular için araç ayarlandığını ve Hatay iline uğurlayacaklarını söyledi.

'GEREKEN HER ŞEY YAPILDI'

Hatayspor U16 Takımı Kaleci Antrenörü Sedat Türkmen, bölgede yoğun kar yağışı olduğunu belirterek, "Ben kaza esnasında uyuyordum. Otobüsün arka kısmının savrulmasıyla uyandım. Daha sonra kafa kısmı şarampole düştü. Bir tur takla attıktan sonra öylece kaldık. Sonra kendimize gelmeye çalıştık. Yoğun karlıydı. Ondan dolayı büyük ihtimal şoför kontrolü kaybetti. Ufak tefek kırıklarla oyuncularımız kazayı atlattı. Çocuklarımızla Gölova Kaymakamlığı ve Valiliğimiz ilgilendi. Gereken her şey yapıldı. Bize geçmiş olsun mesajı ileten bütün kulüplere teşekkür ediyoruz. İnşallah onlar da sakatsız ve kazasız güzel sezonlar geçirirler" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:07 Kaynak: DHA
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