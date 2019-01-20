Son Dakika Haberleri: Hatayspor - Gençlerbirliği: 3-1

Hatayspor - Gençlerbirliği: 3-1

1 saat önce

STAT: Antakya AtatürkHAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xx), Cemal Bingül (xx), Hüsnü Emre Çelimli (xx)HATAYSPOR: Akın (xxx) - Mesut (xx), Sadi (xx), Yusuf (xx), Murat (xx), Kubilay (xx), Hamza (xx) (Dk. 90 Mirkan x), Selim (xx), Gökhan (xx) (Dk. 84 Soner xx), Diallo (xx), Caner (xx), (Dk.

Hatayspor - Gençlerbirliği: 3-1, System.String[]


STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xx), Cemal Bingül (xx), Hüsnü Emre Çelimli (xx)

HATAYSPOR: Akın (xxx) - Mesut (xx), Sadi (xx), Yusuf (xx), Murat (xx), Kubilay (xx), Hamza (xx) (Dk. 90 Mirkan x), Selim (xx), Gökhan (xx) (Dk. 84 Soner xx), Diallo (xx), Caner (xx), (Dk. 76 Dmytro xx)

GENÇLERBİRLİĞİ: Hakan (xx) - Ahmet (xx), Mert (xx),  Luccas (xx), Alper (xx), Yasin (xx) (Dk. 79 Bekir x), Sessegnon (xx) (Dk. 75 Ahmet İlhan Özek x), Selçuk (xx), Nadir (xx), Deniz (xx)(Dk. 68 Jailton x), Mert Nobre (xx)

SARI KARTLAR: Yusuf, Mirkan, Dymtro, (Hatayspor) - Alper, Yasin, Sessegnon, Ahmet (Gençlerbirliği)

GOLLER: Dk. 30 Mesut, Dk. 71 Hamza, Dk. 90 Mirkan (Hatayspor) - Dk. 17 Nadir (Gençlerbirliği)

Spor Toto 1'inci Lig'in 18'inci haftasında evinde lider Gençlerbirliği'ni ağırlayan Hatayspor, Mesut, Hamza ve Mirkan'ın attığı gollerle karşılaşmayı 3-1 kazandı. Gençlerbirliği'nin tek golü ise Nadir'den geldi.

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:52 Kaynak: DHA

Kutluhan Bilgiç, Mustafa Kemal Atatürk, Antakya, Hatayspor, Spor
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