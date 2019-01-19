Son Dakika Haberleri: Hatayspor, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Hatayspor, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

1 saat önce

Hatayspor, Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Hatayspor, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarını Tamamladı, System.String[]
Hatayspor, Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Osman Çalğın Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdman, taktik, 5'e 2 ve dar alanda çalışmalarıyla tamamlandı.

Hatayspor, antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:01 Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Hatayspor, Spor
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