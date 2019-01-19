Hatayspor, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
1 saat önce
Hatayspor, Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Hatayspor
, Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında sahasında Gençlerbirliği
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Osman Çalğın Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdman, taktik, 5'e 2 ve dar alanda çalışmalarıyla tamamlandı.
Hatayspor, antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:01 Kaynak: İHA
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