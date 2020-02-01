Son Dakika › Spor › Hatayspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor
Hatayspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı
6 saat önce
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 20. haftasında evinde karşılaşacağı Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 06:24 Kaynak: İHA
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 20. haftasında evinde karşılaşacağı Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Hatayspor, pazar günü evinde oynayacağı Giresunspor mücadelesinin hazırlıklarını yapılan son antrenmanla tamamlayarak tesislerde kampa girdi. Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra, 5'e 2 ve duran top çalışması yaptı. - HATAY
Son Dakika Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarına Fenerbahçe'den sert yanıt: Hakemi arkasına alanlar rahat konuşabilir Ahmet Ağaoğlu'nun, basın mensuplarına açıklama yaptığı sıradaki görüntüsü dikkat çekti Ersun Yanal: Nizami gol atarak kaybettik ama son sözü Fenerbahçe söyleyecek Hüseyin Çimşir: Hayalimiz, hak edilmiş kupaları mavi gök yüzüne kaldırmak