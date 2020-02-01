Hatayspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Hatayspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Hatayspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 20. haftasında evinde karşılaşacağı Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Hatayspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 20. haftasında evinde karşılaşacağı Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.


Hatayspor, pazar günü evinde oynayacağı Giresunspor mücadelesinin hazırlıklarını yapılan son antrenmanla tamamlayarak tesislerde kampa girdi. Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra, 5'e 2 ve duran top çalışması yaptı. - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 06:24 Kaynak: İHA
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