Hatayspor, Gökhan Karadeniz'le 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, iç transferde Gökhan Karadeniz'le 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, iç transferde Gökhan Karadeniz'le 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Hatayspor, 10 numara mevkinde oynayan Gökhan Karadeniz ile 2 yıllık sözleşme yeniledi. Tesislerde gerçekleşen imza törenine Hatayspor Kulüp Başkanı Prof. Dr. Mehmet Maden, Başkan Vekili Aydın Toksöz, Yönetim Kurulu Üyesi Ender Yardımcı katıldı. 2 yıllık sözleşmeye imza atan Gökhan Karadeniz, Hatayspor'da kalmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, bordo-beyazlı forma altında şampiyon yaşamak istediğini söyledi.



Hatayspor önceki günlerde de Akın Alkan, Hamza Gür, Sadi Karaduman ve Yusuf Abdioğlu'yla 2 yıllık, Mesut Çaytemel'le de 1 yıllık anlaşma sağlamıştı. - HATAY

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