Hatayspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 34. haftasında 10 Nisan Cumartesi günü Göztepe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Antrenmanda Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenilenme idmanı yaptı, diğer oyuncular ise pas ve dar alan çalışmaları üzerinde durdu.