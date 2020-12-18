Hatayspor, Göztepe maçına hazır

Hatayspor, Göztepe ile 19 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak.

Antakya Atatürk Stadı'nda, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 1 saat süren antrenmanda 5'e 2 top kapma, hava topu ve taktik idmanı yapıldı. Bordo-beyazlı ekip, bugün saat 15.00'de özel uçakla İzmir 'e hareket edecek.

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