Hatayspor, haftanın ikinci antrenmanını tamamladı
23.03.2021 17:55
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdüren Hatayspor, bugün yaptığı antrenmanla haftanın ikinci idmanını tamamladı.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdüren Hatay spor, bugün yaptığı antrenmanla haftanın ikinci idmanını tamamladı.
Sabah saatlerinde spor salonunda kuvvet idmanıyla güne başlayan Hatayspor, akşam saatlerinde Osman Çalgın Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonrasında 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. - HATAY
Son Dakika Rüzgarla ilerleyen cips standının peşine taktığı marketçiye hırsız şoku Akıllara durgunluk veren savunma! Sokak ortasında bir kişiyi öldürdü, 'kader' dedi Müzisyen Cem Adrian, babasını kaybetti Arka Sokaklar'ın yıldızı Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı İki gündür ağır kayıplar veren Borsa İstanbul'da tablo yeşile döndü İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi