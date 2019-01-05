Hatayspor, Hazırlıklarını Sürdürdü
35 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Antalya'da gerçekleştirdiği devre arası kamp hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor
, Antalya
'da gerçekleştirdiği devre arası kamp hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Ligin ikinci yarı hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Hatayspor, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanda kondisyon, 5'e 2 antrenman ve çift kale maç gerçekleştirdi. Sabah
saatlerinde başlayan antrenman 2 saat sürdü.
Antrenman sırasında, çift kale maçın oynanması için kale direklerini taşıyan futbolcuların isyanı ise güldürdü. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:13 Kaynak: İHA
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