Son Dakika Haberleri: Hatayspor, Hazırlıklarını Sürdürdü

Hatayspor, Hazırlıklarını Sürdürdü

1 saat önce

- Hatayspor, hazırlıklarını sürdürdüHATAY - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Antalya'da gerçekleştirdiği devre arası kamp hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

- Hatayspor, hazırlıklarını sürdürdü

HATAY - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Antalya'da gerçekleştirdiği devre arası kamp hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Ligin ikinci yarı hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Hatayspor, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanda kondisyon, 5'e 2 antrenman ve çift kale maç gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde başlayan antrenman 2 saat sürdü.
Antrenman sırasında, çift kale maçın oynanması için kale direklerini taşıyan futbolcuların isyanı ise güldürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:46 Kaynak: İHA

Antalya, Sabah, Hatayspor, Spor
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