Hatayspor Hentbol Takımı, basın mensuplarına tanıtıldı

- Hatay spor Hentbol Takımı, basın mensuplarına tanıtıldı

HATAY - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, hentbol takımı lansmanında yaptığı açıklamada, "Gücümüz yettiğince diğer ilçelerde de sporu geliştirmeye çalışacağız" dedi.

Bu sezon Erkekler Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Hatayspor Hentbol Takımı, gerçekleştirilen Lansman ile basın mensuplarına tanıtıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen programa Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan ile Hatayspor Hentbol Takımı'nın sporcuları, antrenörleri, yöneticileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan yaptığı konuşmasında, Hatayspor Hentbol Takımı'na başarılar dileyerek birçok dalda kupa kazanması temennisinde bulundu.

3 yıl içerisinde çok büyük aşamalar kaydedip, Türkiye'de en üst lige çıkan hentbol takımı ile birlikte olduğunu söyleyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise, "Bütün takımlarımız bireysel sporcularımız bizleri gerçekten gururlandırıyor. Gerek ulusal, gerek uluslararası alanda birçok başarıya birçok kupayı almaya hak kazandılar. Biz sadece onlara abilik, babalık, onlara yol arkadaşlığı ve kardeşlik yapıyoruz. Tabi ki tarih var, medeniyet var ve medeniyet birikimi var. Bu kadar birikime sahip bu şehrin sporda da mutlak başarılı olması gerçekten de gerekirdi. Şu anda onun gururunu yaşıyoruz. Mücadele için sadece insan faktörüne ihtiyaç yok, malzemeye de ihtiyaç vardır. Spor camiasına da ihtiyaç vardır. Ama bunlar la birlikte spor yapacak alanların da hazırlanması gerekir. Biz bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Gücümüz yettiğince diğer ilçelerde de sporu geliştirmeye çalışacağız. Her hafta basın mensuplarıyla bir takımımızı buluşturup, o takımımızı önce Hatay'daki sporseverlerle daha sonra da ülkemizdeki sporseverlerle tanıştırmak istiyoruz. Biz çalışmaya, gayret etmeye ve onlara destek olmaya devam edeceğiz. Yeter ki arkadaşlarımız bu konuda istekli ve başarıya susamış olsunlar. Bizim felsefemizde düşmek diye bir şey yok. Biz daima Atatürk gibi yukarı ve önümüze bakacak şekilde konumlanmış bir şehiriz. Bizim buradaki arkadaşlarımız da o formatta" dedi.

Konuşmaların ardından Hatayspor Hentbol Takımı'nın oyuncuları basın mensuplarına tanıtıldı.