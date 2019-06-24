Hatayspor, İlhan Palut ile "devam" kararı aldı
45 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor, teknik direktör İlhan Palut'un sözleşmesini uzattı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:41 Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor
, teknik direktör İlhan Palut'un sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmenin yenilendiği ve yeni sezonda teknik direktör Palut ile devam kararı alındığı bildirildi.
İmzaların atıldığı törene, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş
ve Hatayspor Yönetim Kurulu Üyesi Aydın
Toksöz katıldı.
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Hatayspor, İlhan Palut'un sözleşmesini uzattı
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