Son Dakika Haberleri: Hatayspor, İlhan Palut ile "devam" kararı aldı
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Hatayspor, İlhan Palut ile "devam" kararı aldı

45 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor, teknik direktör İlhan Palut'un sözleşmesini uzattı.

Hatayspor, İlhan Palut ile
Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor, teknik direktör İlhan Palut'un sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmenin yenilendiği ve yeni sezonda teknik direktör Palut ile devam kararı alındığı bildirildi.
İmzaların atıldığı törene, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Hatayspor Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Toksöz katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:41 Kaynak: AA
Hatayspor, Spor
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