Son Dakika Haberleri: Hatayspor, İstanbulspor Hazırlıklarını Sürdürdü

Hatayspor, İstanbulspor Hazırlıklarını Sürdürdü

48 dakika önce

Hatayspor, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Hatayspor, İstanbulspor Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Hatayspor, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Hatayspor, 22 Şubat Cuma günü deplasmanda oynayacağı İstanbulspor mücadelesinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam etti. Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve taktik çalışmayla başladı. Futbolcular daha sonra dar alanda çalışma, 5'e 2 ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Hatayspor, yarın sabah gerçekleştirilecek son antrenmanın ardından maç için yola çıkacak. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:41 Kaynak: İHA

İstanbulspor, Hatayspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Akhisarspor, Yılmaz Vural'la Anlaşmak Üzere Devlet Bahçeli: Fenerbahçe Diz Çöktü, Şuna Bir de Biz Vuralım Yaklaşımı Beşiktaş'a Yakışmaz

Fenerbahçe Kafilesini Taşıyan Uçak, Sis Nedeniyle Rötarlı Hareket Etti Rasim Ozan Kütahyalı'ya 2 Yıl Hapis
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 16:29:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatayspor, İstanbulspor Hazırlıklarını Sürdürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]