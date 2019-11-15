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Hatayspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı
7 saat önce
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 12. haftasında karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:39 Kaynak: İHA
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 12. haftasında karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı.
Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2, dar alan ve çift kale maç çalışması yaptı.
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