Hatayspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 12. haftasında karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı.



Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2, dar alan ve çift kale maç çalışması yaptı.



Antrenmanın ardından Jeremy Bokila'nın doğum günü kutlandı. - HATAY