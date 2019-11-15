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Hatayspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

7 saat önce

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 12. haftasında karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı.

Hatayspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 12. haftasında karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı.


Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2, dar alan ve çift kale maç çalışması yaptı.


Antrenmanın ardından Jeremy Bokila'nın doğum günü kutlandı. - HATAY

Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:39 Kaynak: İHA
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