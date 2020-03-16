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Hatayspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı
7 saat önce
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:38 Kaynak: İHA
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı.
Hatayspor, 20 Mart Cuma günü deplasmanda oynayacağı İstanbulspor A.Ş. mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, Ümraniyespor maçında ilk onbirde oynayan futbolcular yenileme antrenmanı yaparken, diğer futbolcular ise 5'e 2 ve ayak tenisi oynayarak antrenmanı tamamladı. - HATAY
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