Hatayspor, İstanbulspor'un konuğu olacak

TFF 1'inci ligin 29'uncu haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan lider Hatayspor, hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Melmet Altıparmak idaresinde Osman Çalğın Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Hatay'daki hazırlıklarını tamamladı. 5'e 2 dar alan ve hava topu çalışması yapan güney ekibi, öğleden sonra havayoluyla İstanbul'a hareket edecek. Ligde ikinci sıradaki Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan bordo-beyazlılar, topladığı 33 puanla 13'üncü sırada yer alan rakibi İstanbulspor karşısında galip gelmek istiyor. Hatayspor'da sakatlığı bulunan Rahman Buğra Çağıran dışında eksik oyuncu bulunmuyor.