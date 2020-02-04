Hatayspor, Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Hatayspor, Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Hatayspor, Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

7 saat önce

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 21. haftasında karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı.

Hatayspor, Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 21. haftasında karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı.


Hatayspor, 7 Şubat Cuma günü İstanbul'da oynayacağı Fatih Karagümrük mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Menemenspor maçında ilk onbirde oynayan futbolcular yenileme antrenmanı yaparken, diğer futbolcular ise dar alan çalışması yaptı. - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:27 Kaynak: İHA
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