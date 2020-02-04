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Hatayspor, Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
7 saat önce
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 21. haftasında karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:27 Kaynak: İHA
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 21. haftasında karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı.
Hatayspor, 7 Şubat Cuma günü İstanbul'da oynayacağı Fatih Karagümrük mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Menemenspor maçında ilk onbirde oynayan futbolcular yenileme antrenmanı yaparken, diğer futbolcular ise dar alan çalışması yaptı. - HATAY
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