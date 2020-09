- Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Teknik Direktör Ömer Erdoğan: "Kasımpaşa maçını kazanmak istiyoruz"

Hataysporlu futbolcu Mame Diouf: "Takımın iyi olmasıyla beraber bende gol yollarında etkili olacağım"

HATAY - Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Bordo-beyazlılar son olarak Antakya Atatürk Stadyumu'nda yapılacak çift kale idmanla hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin üçüncü haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Bordo-beyazlılar, Cumartesi günü Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak maç öncesi hazırlıklarını çift kale idmanla tamamladı. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Mame Biram Diouf, ilk iki haftada ligin 2 önemli takımlarıyla zor karşılaşmalar oynadıklarını söyledi. Takımın daha iyi olacağını ve takımın iyi oynaması durumunda kendisinin de gol yollarında etkili olabileceğine değinen Diouf, "Süper Lig'e yeni çıkan bir takımla büyük bir takımın ilk maçlarda karşılaşması gerçekten zordu. Böyle maçlar bizim içinde zor olur. Önemli olan deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı kaybetmemekti, biz de takım olarak bunu başardık. Oradan bir puanla dönmek, takım gereğini yaptı diyebiliriz. Kasımpaşa maçı tabii ki kolay değil ama kazanmak için çıkacağız, rakibimiz de buraya kazanmak için gelecek. Her maç kolay değil, bu maçta onlardan biri. Fenerbahçe maçına karşı nasıl hazırlandıysak bu maça da öyle hazırlandık. Sahada yüzde yüzümüzü vereceğiz, kolay olmayacak bizim için. Skorda adımı yazdırmak için elinden gelen her şeyi yapıyorum. Eğer biz takım olarak iyi oynarsak gol yollarında da etkili olacağız ve ben de buna en büyük katkıyı sağlamak için buradayım" dedi.

Ömer Erdoğan: "Kasımpaşa maçından 3 puan almak istiyoruz"

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Kasımpaşa maçında iyi oyun ve mücadele ile 3 puanı almak istediklerini söyledi. Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarına da değinen Erdoğan, "Bütün maçlar zor lig uzun bir maraton, biz maç maç bakıyoruz. Son maçı takım savunması anlamında iyi uyguladık. Fenerbahçe maçında ofansif anlamda, üçüncü bölgeye topu taşıyamadık. Ama karşımızda tabi çok ciddi bir rakip vardı. Bu ligin en fazla transferi yapan ve para harcayan takımı vardı. İki maçı değerlendirirsek 4 puan aldık ama iki maçı da geride bıraktık. Artık yarınki maça odaklandık. Özellikle yarın tarihimizde ilk defa Süper Lig maçı oynayacağımız kendi stadımızda iyi bir futbol, iyi bir mücadele ve sonuçla ayrılmak istiyoruz. Tüm hazırlıklarımızı yaptık, maç saatini bekliyoruz. Takımda yeni gelen oyuncular, geç katılan oyuncular var. İnşallah hafta hafta daha iyi duruma göreceğiz. Dediğim gibi fikstür çekildiğinde ilk 2 haftada 4 puan alacağımızı söyleseydik kimse inanmazdı. Özellikle Başakşehir'le oynadığımız maçta hem takım savunması hem de hücumsal anlamda doğru işler yaptığımızı gösterdik. Fenerbahçe maçı farklı bir maçtı ama ben oyuncu kardeşlerime güveniyorum. Yarın sahada çok mücadele eden, çok koşan oyuncu grubumuz olacak. Aynı zamanda hücumsal anlamda da etkili olacak, pozisyona girip inşallah onu değerlendirecek bir grupla yarın birlikte olacağız" diye konuştu.

Takımda güzel bir havanın olduğuna değinen Erdoğan, "Takım içerisinde çok güzel bir havamız var. Takım içerisinde çok güzel bir arkadaşlık ortamı oluştu. Bunu oluşturmak kolay değil burada uzun yıllardır oynayan tecrübeli arkadaşlarımız hem bizlere hem de yeni gelen arkadaşlara yardımcı oluyorlar. Bu durum git gide daha iyi olacak" şeklinde konuştu.

Vardı: "2 transfer daha yapmayı düşünüyoruz"

Transfer sezonu sürecince 2 transfer daha yapmayı planladıklarını söyleyen Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, bir santrforla imzaya yakın olduklarını kaydetti. Transferin son gününe kadar her an her şey olabileceğine değinen Vardı, "Transfer sezonunun sonuna kadar 2 transfer daha yapmayı düşünüyoruz. Bir sol açık, bir de santrfor transfer etmeyi düşünüyoruz. Santraforla ilgili dün akşam bir gelişme oldu, bugün netleşirse size müjdesini veririz ama olmazsa transfer gününün son anına kadar her an her şey olabilir. Eksiklerimizi biliyoruz, transfer komitemizde bu durumla ilgili çalışmalarına devam ediyor" diye konuştu.

Diğer yandan, bordo-beyazlılar basına kapalı olarak devam eden çift kale maç idmanla maç hazırlıklarını tamamladı.