Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Eylül Pazar günü sahasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas ve dar alan çalışması yaptı.
Basına kapalı antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Kaynak: AA
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