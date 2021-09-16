Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Eylül Pazar günü sahasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Hatay Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma, pas, taktik ve dar alan çalışması yaptı.
Basına kapalı antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika Spor