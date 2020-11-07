Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
07.11.2020 19:59
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-beyazlı kulübün açıklamasına göre takım, Kayserispor'un tesislerinde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde son idmanını gerçekleştirdi.
Antrenmanda futbolcular, çabukluk, 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışmaları üzerinde durdu.
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