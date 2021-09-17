Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, pas, taktik, dar alan ve şut çalışmaları gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Hatay Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.

Atakaş Hatayspor , Süper Lig'in 5. haftasında 19 Eylül Pazar günü sahasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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