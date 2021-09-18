Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yaklaşık 1 saat çalıştı.
Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dar alan, pas, taktik, hava topu ve şut çalışması yaptı.
Yeni Hatay Stadı'nda yarın saat 19.00'da oynanacak maçı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Kaynak: AA
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