Son Dakika Haberleri: Hatayspor, Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başladı
Son Dakika Spor Hatayspor, Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Hatayspor, Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 15. haftasında karşılaşacağı Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başladı.

Hatayspor, Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 15. haftasında karşılaşacağı Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başladı.


Hatayspor, pazar günü evinde oynayacağı Keçiörengücü mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 ve dar alan çalışmasının ardından çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı. - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:42 Kaynak: İHA
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