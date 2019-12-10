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Hatayspor, Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başladı
6 saat önce
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 15. haftasında karşılaşacağı Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:42 Kaynak: İHA
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 15. haftasında karşılaşacağı Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başladı.
Hatayspor, pazar günü evinde oynayacağı Keçiörengücü mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 ve dar alan çalışmasının ardından çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı. - HATAY
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