Hatayspor, Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 15. haftasında karşılaşacağı Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başladı.



Hatayspor, pazar günü evinde oynayacağı Keçiörengücü mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 ve dar alan çalışmasının ardından çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı. - HATAY